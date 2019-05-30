В Украине хотят ввести новые воинские звания: "прапорщика" больше не будет

В законопроекте содержится положение о Книге памяти воинской части.

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы) (№10181).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, содержание законопроекта соответствует курсу на приведение ВСУ к совместимости с вооруженными силами стран - членов НАТО.

"В законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" и вводятся новые звания", - сказала она и добавила, что среди новых званий, в частности, "штаб-сержант".

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Геращенко отметила, что цель законопроекта - повысить роль сержантского и старшинского составов ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава.

"Этим законопроектом также определяются должностные обязанности для новых должностей в ВСУ. В частности, и в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины, и в других уставах", - сказала депутат.

Так, законопроектом, в частности, устанавливается, что действие Устава внутренней службы ВСУ распространяется на военнослужащих Службы внешней разведки Украины, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Управление государственной охраны Украины, военной прокуратуры, других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Положения Устава распространяются на военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов.

Среди прочего, в законопроекте содержится положение о Книге памяти воинской части. Она ведется с целью увековечения памяти военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины, и воспитаниеяличного состава на их героических примерах.