"Правый сектор" пикетировал МИД

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

До недавнего времени родственники не имели с мужчиной связи. Жена рассказывает, что одного из лидеров "Правого сектора" держат в Владикавказском изоляторе. Говорит, что к нему не пускают ни защитников, ни дипломатов.

В МИД эту информацию подтвердили и заверили, что прилагают усилия, чтобы узнать о судьбе мужчины.

"Консулу я тоже сообщила, что находится мой муж в Владикавказе, что я получила письмо от него. Он сказал, что будем ждать ответ следственного комитета, чтобы туда поехать. Без ответа, говорит, нет смысла ехать, потому что нам в очередной раз отказали", - сообщила жена Николая Карпюка Елена Карпюк.

Читайте такжеМИД требует от России немедленно предоставить информацию о месте содержания двух украинцев"Относительно Николая Карпюка, как и других граждан Украины, направлено множество нот до российской стороны. К сожалению, так до сих пор российская сторона не предоставила возможность встретиться даже с нашим консулом", - заявил спикер МИД Евгений Перебыйнис.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу отказало в допуске консула Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону на встречу с содержащимся под стражей на территории России украинскими гражданами Николаем Карпюком и Станиславом Клихом.

По данным "Правого сектора", Карпюка удерживают в России уже год.