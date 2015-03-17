В Севастополе пытались начать автопробег к 70-летию Победы, но получился антиукраинский митинг

Как передает корреспондент Крым.Реалии с места события, митинг был организован правительством Севастополя при поддержке российского байк-клуба «Ночные волки».

По словам организаторов митинга, данное событие приурочено также к дате так называемого «воссоединения Крыма с Россией». Люди пришли на мероприятие с флагами России и портретами Иосифа Сталина.

С импровизированной сцены, расположенной у подножия мемориальной стены с «вечным огнем» звучали политические лозунги. В частности, самопровозглашенный "губернатор" Севастополя Сергей Меняйло, прочитав стихотворение поэта Михаила Светлова, заявил, что в Севастополе уже давно "сказали нет цветным революциям, которые пытаются забрать у севастопольцев родину".

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Участники митинга ко всему прочему упомянули об Украине, которая, по их словам, "утопает в нацистской и фашистской идеологии".