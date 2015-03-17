Заседание Рады. Прямой эфир. Трансляция завершена

Сегодня Верховная Рада должна внести в повестку дня и принять решение относительно президентского проекта постановления об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления (№2374), а также проект постановления об одобрении обращения от имени Украины в Совет Безопасности ООН и Совета ЕС по развертыванию на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности (№2379).

Читайте такжеРада начнется с опозданием - коалиция пока не договорилась по вопросам нацбезопасностиТакже будет рассматриваться проект постановления об обращении ВР к ООН, Европарламента, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ о нарушении прав и свобод человека в АР Крым (№2260).

Первый заместитель лидера фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко отметил сегодня в комментарии журналистам, что фракции нашли компромисс в вопросе о введении особого порядка местного самоуправления на Донбассе.