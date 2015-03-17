Подконтрольный Украине Дзержинск уже месяц проходит в документах как оккупированный

Текст Приложения к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 г. № 1085 (в редакции распоряжения Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2015 г. № 128-р) доступен на сайте парламента.

При этом в изначальной редакции приложения к распоряжению от 7 ноября Дзержинска в перечне нет.

Вследствие распоряжения в городе начались перебои с соцвыплатами.

Читайте такжеЗа неделю силы АТО освободили десять населенных пунктов - СНБО (карта)"Оказывается жители Дзержинска в феврале не были ни сном ни духом, что они уже не являются частью Украины. Они забили тревогу в соцсетях, когда чуть позже начались перебои с выплатой пенсий и работой «Сбербанка», которые и стали следствием росчерка яценюковского пера", - пишет издание Наші Гроші.

По данным издания, горсовет Дзержинска обратился с просьбой о пересмотре правительственного решения и к Кабмину, и к Президенту, и в Верховную Раду. Председатель Донецкой облгосадминистрации обратился с этим к правительству. Мэр Дзержинска сам поехал в столицу, чтобы выбить из центральной власти решения о признании города частью Украины, однако ничего не изменилось.

По состоянию на 15:45 17 марта Дзержинск официально остается городом, где "органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия".