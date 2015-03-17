Заявления о Крыме станут основой для привлечения Путина к уголовной ответственности - министр
Украина апеллирует к международным инстанциям, добиваясь ответственности Российской Федерации за аннексию Крыма и боевые действия на Донбассе, требует возмещения убытков и восстановления прав украинцев.
Три больших иска против России, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, дополняются доказательствами, собираются материалы для трибунала над президентом РФ. Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко и его первый заместитель Наталья Севостьянова говорили на заседании «круглого стола» на тему «Защита прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и будущие шаги Украины».
Министр отметил, что после аннексии Крым стал «серой зоной, в которой жизнь и права человека стоят очень мало», но украинская власть, в частности, Минюст, делает все возможное, чтобы у украинцев в Крыму оставалась надежда на возвращение полуострова Украине. П.Петренко напомнил, что в настоящее время на рассмотрении ЕСПЧ находится три больших заявления от Украины против России. Первое касается вопроса военной агрессии и захвата Крыма, второе - событий на востоке Украины, когда были вывезены на территорию РФ дети-сироты. Третий иск касается только одного человека – сына Мустафы Джемилева, который незаконно содержится в местах лишения свободы, но эта жалоба значима в контексте нарушения прав всего крымско-татарского народа в Крыму.
По словам главы Минюста, все три заявления будут доведены до логического завершения.
Севостьянова в свою очередь подчеркнула, что все эти заявления будут дополняться дополнительными доказательствами. «Фиксирование фактов нарушений не прекращаются, и все они будут приобщаться к первому, второму или третьему заявлению», - сказала она. В частности, по словам Севостьяновой, будет собрана информация от украинцев, которые пострадали от оккупации Крыма.
Что касается первого иска к РФ, то, как напомнила первый замминистра, ЕСПЧ в настоящее время коммуницирует с РФ. По данному иску суммы убытков, причиненных Украине, насчитывает более триллиона гривен. «Заявление очень большое по объему, дополнялось несколько раз, и в настоящее время идут коммуникации с РФ. До 25 марта определено время и поставлены вопросы, на которые РФ должна ответить: что это за зеленые человечки были, каким образом проходил референдум», - рассказала Севастьянова. При этом она допустила, что РФ будет затягивать процесс коммуникаций.
«Господин Путин недавно уже публично рассказал, ответил на вопросы, поэтому, если РФ, а мы это ожидаем, будет просить отсрочку на полгода, мы отправим ответы за них и скажем, что это их главнокомандующий высказал свою позицию», - отметила первый замминистра, говоря о фильме «Крым. Путь на Родину».
Министр заявил, что высказывания Путина в этом фильме дают все основания для привлечения президента РФ к уголовной ответственности в рамках международного уголовного права. «Этот фильм, думаю, ляжет в основу большого исторического процесса, который будет рассматривать международный уголовный трибунал и действиям Путина будет дана оценка именно согласно нормам уголовного права. В том числе, международного уголовного права», - заявил Петренко.
В этом контексте он уточнил, что в настоящее время проводятся экспертизы высказываний Путина, заключения по которым будут переданы в международные судебные инстанции. Также в Минюсте обещают процедурную поддержку ратификации Римского статута Международного уголовного суда. «Наша позиция является открытой, и каким именно путем пойдет наша политическая элита - либо будут вноситься изменения в Конституцию, либо будет получено другое заключение Конституционного суда – мы в любом случае поддерживаем ратификацию Римского статута и сделаем все, чтобы процедурно поддержать этот процесс со стороны Министерства юстиции», - заявила Севостьянова.