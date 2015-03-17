Заявления о Крыме станут основой для привлечения Путина к уголовной ответственности - министр

Три больших иска против России, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, дополняются доказательствами, собираются материалы для трибунала над президентом РФ. Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко и его первый заместитель Наталья Севостьянова говорили на заседании «круглого стола» на тему «Защита прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и будущие шаги Украины».

Министр отметил, что после аннексии Крым стал «серой зоной, в которой жизнь и права человека стоят очень мало», но украинская власть, в частности, Минюст, делает все возможное, чтобы у украинцев в Крыму оставалась надежда на возвращение полуострова Украине. П.Петренко напомнил, что в настоящее время на рассмотрении ЕСПЧ находится три больших заявления от Украины против России. Первое касается вопроса военной агрессии и захвата Крыма, второе - событий на востоке Украины, когда были вывезены на территорию РФ дети-сироты. Третий иск касается только одного человека – сына Мустафы Джемилева, который незаконно содержится в местах лишения свободы, но эта жалоба значима в контексте нарушения прав всего крымско-татарского народа в Крыму.

По словам главы Минюста, все три заявления будут доведены до логического завершения.

Севостьянова в свою очередь подчеркнула, что все эти заявления будут дополняться дополнительными доказательствами. «Фиксирование фактов нарушений не прекращаются, и все они будут приобщаться к первому, второму или третьему заявлению», - сказала она. В частности, по словам Севостьяновой, будет собрана информация от украинцев, которые пострадали от оккупации Крыма.

Что касается первого иска к РФ, то, как напомнила первый замминистра, ЕСПЧ в настоящее время коммуницирует с РФ. По данному иску суммы убытков, причиненных Украине, насчитывает более триллиона гривен. «Заявление очень большое по объему, дополнялось несколько раз, и в настоящее время идут коммуникации с РФ. До 25 марта определено время и поставлены вопросы, на которые РФ должна ответить: что это за зеленые человечки были, каким образом проходил референдум», - рассказала Севастьянова. При этом она допустила, что РФ будет затягивать процесс коммуникаций.

«Господин Путин недавно уже публично рассказал, ответил на вопросы, поэтому, если РФ, а мы это ожидаем, будет просить отсрочку на полгода, мы отправим ответы за них и скажем, что это их главнокомандующий высказал свою позицию», - отметила первый замминистра, говоря о фильме «Крым. Путь на Родину».

Министр заявил, что высказывания Путина в этом фильме дают все основания для привлечения президента РФ к уголовной ответственности в рамках международного уголовного права. «Этот фильм, думаю, ляжет в основу большого исторического процесса, который будет рассматривать международный уголовный трибунал и действиям Путина будет дана оценка именно согласно нормам уголовного права. В том числе, международного уголовного права», - заявил Петренко.

В этом контексте он уточнил, что в настоящее время проводятся экспертизы высказываний Путина, заключения по которым будут переданы в международные судебные инстанции. Также в Минюсте обещают процедурную поддержку ратификации Римского статута Международного уголовного суда. «Наша позиция является открытой, и каким именно путем пойдет наша политическая элита - либо будут вноситься изменения в Конституцию, либо будет получено другое заключение Конституционного суда – мы в любом случае поддерживаем ратификацию Римского статута и сделаем все, чтобы процедурно поддержать этот процесс со стороны Министерства юстиции», - заявила Севостьянова.