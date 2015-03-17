Стало известно, о чем будет говорить Порошенко с лидерами парламентских фракций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал народный депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря. (Президент Украины 15-16 марта находился с визитом в Германии, в ходе которого, в частности, проводил переговоры с Меркель - УНИАН).

"В ходе дискуссии, которая состоялась и только что завершилась у председателя Верховной Рады Украины, достигнута договоренность, что будет соответствующее обращение к президенту с тем, чтобы он встретился с уполномоченными представителями от фракций для того, чтобы проинформировать о результатах своих переговоров в Берлине с канцлером Германии Меркель, о видении ситуации не только в отношении законов и постановления (имеются в виду законодательные инициативы об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей - УНИАН), но и перспектив минского процесса", - сказал Немыря.

Отвечая на вопрос, определены ли уже представители фракций, которые будут участвовать во встрече с президентом, Немыря отметил, что "Батькивщину" будут представлять Юлия Тимошенко, Андрей Кожемякин и сам Немыря.

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Депутат также подтвердил присутствие секретаря СНБО Александра Турчинова на сегодняшних консультациях руководителей фракций со спикером ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее утреннее заседание парламента не началось, поскольку в коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий, и лидеры фракций коалиции проводили консультации по этому поводу.

Ожидается, что вечернее заседание ВР начнется в 16.00, а перед этим состоятся консультации у президента Украины.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, “есть несогласованность позиций в коалиции по вопросу особого статуса зоны боевых действий. На данный момент фракции Радикальной партии, “Самопомочи” и “Батькивщины” не готовы поддерживать этот законопроект, внесенный президентом. Будем пытаться найти общую позицию”.

В то же время Порошенко настаивает на неотложном рассмотрении парламентом законопроекта и проекта постановления относительно особого порядка местного самоуправления в ряде районов Донбасса.