Новым голоданием Савченко может быстро добить себя - сестра
Пленная украинка Надежда Савченко возобновила голодовку после 10-дневного перерыва.
На этот раз она обещает воздерживаться от пищи до победного конца, говорится в сюжете ТСН.
Украинские медики, которые обследовали заключенную, констатировали силу ее духа и относительно удовлетворительное состояние здоровья. И предупредили, что возобновление голодовки может обернуться непоправимыми последствиями.
"Там уже органы настолько стерты, что если человек начнет сейчас опять не есть - быстро добьет себя. Этого нельзя делать", - говорит сестра пленницы Вера Савченко.
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Адвокат Надежды считает, что врачи дали достаточное обоснование того, что выход из такого тяжелого и длительного голодания следует осуществлять в медучреждении под профессиональным контролем. Зато украинку до сих пор держат в СИЗО.
"Она хочет, чтобы ее освободили как человека невиновного. И считает, что следственный комитет несет ответственность за то, что она остается в тюрьме без всяких на то оснований", - прокомментировал ситуацию Марк Фейгин.
"Мы затаили дыхание, пытаемся понять ситуацию", - говорит сестра Надежды.