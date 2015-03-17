Новым голоданием Савченко может быстро добить себя - сестра

На этот раз она обещает воздерживаться от пищи до победного конца, говорится в сюжете ТСН.

Украинские медики, которые обследовали заключенную, констатировали силу ее духа и относительно удовлетворительное состояние здоровья. И предупредили, что возобновление голодовки может обернуться непоправимыми последствиями.

"Там уже органы настолько стерты, что если человек начнет сейчас опять не есть - быстро добьет себя. Этого нельзя делать", - говорит сестра пленницы Вера Савченко.

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Адвокат Надежды считает, что врачи дали достаточное обоснование того, что выход из такого тяжелого и длительного голодания следует осуществлять в медучреждении под профессиональным контролем. Зато украинку до сих пор держат в СИЗО.

"Она хочет, чтобы ее освободили как человека невиновного. И считает, что следственный комитет несет ответственность за то, что она остается в тюрьме без всяких на то оснований", - прокомментировал ситуацию Марк Фейгин.

"Мы затаили дыхание, пытаемся понять ситуацию", - говорит сестра Надежды.