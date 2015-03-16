Опубликован список наименее трудолюбивых депутатов

Как сообщает hromadske.tv к этой группе также относится Надежда Савченко, которая незаконно содержится в следственном изоляторе Российской Федерации и по объективным причинам не имеет возможности выполнять депутатские полномочия.

Во фракции БПП среди неактивных депутатов - Иван Спорыш, Руслан Демчак, Олег Дмитренко, Алексей Савченко, в Оппозиционном блоке - Иван Мирный, Тарас Козак, Денис Омельянович, Дмитрий Добкин.

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Среди внефракционных работоспособностью не выделяются Иван Балога, Сергей Клюев и Константин Жеваго, в Народном фронте - Юрий Бабий, Ярослав Лесюк, а в группе Экономическое развитие - Евгений Балицкий и Владимир Зубик.