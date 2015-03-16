Посольство Украины в Австрии отказалось от торжества ко Дню Победы с дипломатами РФ

Об этом говорится в письме посла Украины в Австрии Александра Щербы российскому послу, которое дипломат разместил на своей странице в соцсети, передает "Новое время".

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В частности, украинский дипломат сообщил своему российскому коллеге - послу РФ в Австрии Сергею Нечаеву – о намерении возлагать венки к памятнику воинам-освободителям в связи с празднованием освобождения Европы от фашизма отдельно.

"Увы, в связи с продолжающейся российской оккупацией украинской территории, а также прямой агрессии против Украины, которая ведется оружием России, под флагами России, руками граждан России, мы будем проводить памятные мероприятия отдельно от представителей России", - говорится в сообщении

В то же время, украинский посол выразил надежду, что время, когда украинские и российские послы вновь будут "вместе возлагать цветы к могилам своих дедов в Европе" еще вернется. "Но путь к примирению и прощению будет неблизкий", - говорится в письме.