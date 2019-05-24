Экс-нардеп Артеменко попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Андрей Артеменко назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи.

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, сообщает LIGA.net.

Экс-нардеп пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названый указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - заявляет Артеменко.

Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

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Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

Напомним, Андрей Артеменко в 2017 году пытался в обход официальной украинской дипломатии выйти на контакт с Администрацией президента США и предложить ей противоречивый план примирения с РФ.

Так, США должны были отменить санкции против России, а Кремль – вывести свои войска с Донбасса. В то же время, в Украине должен был быть проведен референдум относительно "передачи Крыма в аренду России на 50-100 лет.

Генеральная прокуратура Украины открыла по данному факту уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Также следствие выяснило, что Артеменко получил гражданство Канады. В результате в Украине Артеменко лишили депутатского мандата и украинского гражданства.