The New York Times: Путин и "испытание Мариуполем"

В статье Ханса Биннендийка и Джона Хербста под названием «Путин и «испытание Мариуполем», опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что Запад по-прежнему разделен в вопросе поставок оборонительного смертоносного оружия в Украину, а президент России Владимир Путин размышляет о том, стоит ли продвигаться к стратегическому портовому городу Мариуполю. Запад должен объединиться и остановить его.

Президент США Барак Обама согласился предоставить Украине нелетальную помощь на сумму $ 75 млн, решение, которое вряд ли удовлетворит тех людей в Вашингтоне и Киеве, которые хотят, чтобы Соединенные Штаты отправили противотанковые и противовоздушные средства. Необходим новый подход.

Второе Минское соглашение о прекращении огня при посредничестве России, Германии и Франции в прошлом месяце изменило политическую динамику в Европе. Германия и в меньшей степени Франция сопротивлялись призывам поставлять смертоносное оружие Киеву, и большая часть остальной части Европы ориентируется на Берлин и Париж. Они не хотели, чтобы проблема с оружием помешала переговорам в Минске, и они продолжают выступать против отправки оружия в Украину до тех пор, пока сохраняется основное перемирие. Они не хотят давать Путину и его доверенным лицам повод продвигаться в Украине.

Канцлера Германии Ангелу Меркель в настоящее время связывают с прекращением огня, а Германию рассматривают в качестве ключевого гаранта того, что соглашение будет соблюдаться. Некоторые немецкие политики заявили, что необходимо будет пересмотреть общую политику, если произойдет существенное нарушение соглашения о прекращении огня. Масштабное нападение российских сепаратистов на Мариуполь может быть подобным нарушением, и повлечет за собой серьезный пересмотр европейской политики.

Учитывая эту реальность, скоординированная трансатлантическая инициатива может и объединить Запад, и сдержать Путина от преследования одной из его, вероятно, основных целей - создания сухопутного моста из России в Крым. Западная инициатива - назовем это «испытание Мариуполем» - потребует, чтобы Соединенные Штаты достигли соглашения с Германией и остальной Европой о том, как отреагирует Запад, если Путин предпримет какие-либо действия против города. Необходимо будет, чтобы администрация Обамы оказала давление на своих европейских союзников с целью объединения и сдерживания следующего шага Путина.

Захватив стратегический транспортный узел Дебальцево через несколько дней после достижения согласия, Россия уже нарушила Минское соглашение о прекращении огня. Хотя западная разведка сообщает, что Москва стягивает более тяжелое вооружение, остальная часть линии прекращения огня до сих пор, похоже, сохраняется, на данный момент.

Наряду со многими политиками и аналитиками в Вашингтоне, мы считаем, что предоставление смертоносного оружия Киеву продемонстрирует солидарность с Украиной, сделает дальнейшие военные действия России более болезненными, и будет сдерживать Путина от агрессии на других территориях. Тем не менее, сохранение единства союза перед лицом проблемы Кремля имеет решающее значение для разработки многоаспектного ответа, который предотвратит распад Украины.

Не похоже, что Путин уважает Минское соглашение, если он считает, что может обойти его без особых затрат. Он горд, эмоционален, обижен и проницателен - исторически опасное сочетание. Его навыки, отточенные в КГБ, включают усовершенствованную способность сбивать с толку и разделять. Его долгосрочной целью может быть создание «Новороссии», или Новой России, которая будет состоять из всего юга Украины, от Одессы до Молдовы, и позволит России контролировать все северное побережье Черного моря. Большой армии, чтобы остановить его, нет.

Если ему удастся, Украина будет менее жизнеспособным государством, в значительной степени зависимым от России из-за выхода к морю. В таком случае, это будет означать, что Запад не смог сохранить независимость Украины или остановить российскую агрессию.

Путин может попытаться создать «Новороссию», понемногу отнимая территорию, тем самым снижая шансы на серьезную конфронтацию с Западом. Промежуточной целью Кремля было бы соединить Крым по суше с Россией. Мариуполь стоит на пути. Украинские волонтеры всех возрастов роют там окопы, чтобы не допустить того, что, как они считают, станет следующим шагом Путина. Запад должен решить, как помочь Мариуполю не стать очередным кровавым «ухабом» на дороге Путина на запад.

Американские и европейские лидеры должны срочно создать жизнеспособный сдерживающий фактор для планов Путина относительно «Новороссии». Это не означает войска НАТО на этой территории, потому что некоторые представители в правительстве или общество в целом в Европе и Америке поддерживают эту опцию. Но любой эффективный план по сдерживанию России должен быть жестким.

Путин заявил, что хочет соблюдения режима прекращения огня. Запад должен объединиться и заставить его выполнить это обещание. Он должен создать «испытание Мариуполем», которое вырвет этот город из роли кровавого «ухаба» и поставит его за красную линию.

Вашингтон и его европейские союзники должны теперь решать, что они будут делать, если боевики и их российские помощники, которые завоевали Донецк и Луганск, появятся в Мариуполе во всеоружии.

При таких обстоятельствах, предоставить смертоносное оружие и обучение Киеву должны не только США, но и европейцы. Необходимо также ввести ужесточение экономических санкций. Запад должен публично обсуждать отстранение России от международной финансовой системы Swift, шаг, который может парализовать уже неустойчивую российскую экономику. Необходимо также ввести строгие новые ограничения на визы для россиян, которые едут на Запад. Такие меры могли бы спровоцировать драматическую реакцию со стороны России, такую как прекращение поставок природного газа в Европу. Но если нет желания вводить западные сухопутные войска, то потребуются жесткие меры, такие, как эти, чтобы сдержать Москву.

Если перемирие сохранится, и Украина восстановит полный контроль над своей территорией, то Запад может начать ослаблять санкции. Путин нуждается в стимулах для отступления. Это можно сделать и без принятия того, что Кремль приобрел путем насилия.

Метод «кнута и пряника» также должен иметь определенную поддержку в Германии. Если Германия займет такую позицию в этом вопросе, другие страны Европы, скорее всего, последуют ее примеру. Поскольку г-жа Меркель сказала, что ставки для Европы очень высоки. Если военная сила может быть использована для изменения границ, то правила, которые создали достаточно единую, мирную и процветающую Европу, полностью открыты для пересмотра.

Установление предела в Мариуполе, так, как мы предлагаем, может помочь сдержать Путина в достаточной степени для сохранения верховенства закона на континенте. Президент Обама и канцлер Меркель должны, как можно скорее, представить предложение по сдерживанию, чтобы «испытание Мариуполем» прошло успешно.