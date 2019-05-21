Тимошенко рассказала, на каких основаниях Зеленский распустит Раду

Политик подчеркнула, что роспуск парламента является "абсолютно законным".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после встречи лидеров фракций заявила, что президент Владимир Зеленский имеет сразу два правовых основания для роспуска парламента.

По ее словам, во время обсуждения было две мысли. Часть лидеров фракций высказались, что досрочное прекращение полномочий Верховной является незаконным, среди них был и председатель ВР Андрей Парубий. Об этом сообщает ТСН.

Другая часть считала это правовым и законным решением. "Не надо говорить, что это политико-правовое решение или неправовое", - заявила сама Тимошенко.

Она отметила, что решение является правовым решением согласно 106 статьи Конституции Украины, где президент имеет право прекратить полномочия Верховной Рады, в частности в том случае, если в ней нет коалиции.

"Пытаются трактовать, что еще несколько дней назад коалиция в Верховной Раде существовала, и поэтому надо иметь 30 дней на то, чтобы провести консультации. Это абсолютно ложный правовой подход. Коалиция прекратила существовать в ВР в тот момент, когда последняя третья фракция вышла из коалиции. Это было 29 марта 2016-го года, последней вышла "Радикальная партия". После того коалиции не существовало", - сказала Тимошенко.

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Она добавила, что уже через 30 дней после 29 марта 2016-го парламент должен был быть распущен.

Кроме этого, по ее словам, есть и второе правовое основание. Здесь лидер партии "Батькивщина" напомнила об Указе президента Виктора Ющенко в 2007 году о роспуске парламента. Тогда парламент прекращал свою деятельность на базе 102 статьи Конституции. В ней говорится, что президент является гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод людей.

"За последние годы права и свободы людей настолько жестко и цинично были нарушены, что президент, как и тогда Ющенко, имеет все основания прекратить это хаос, коррупцию и несправедливость", - подытожила Тимошенко.

Ранее народные депутаты Украины после консультаций с президентом Владимиром Зеленским назвали вероятные даты проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Они говорили о 21 или 28 июля. Точная дата будет указана в указе Владимира Зеленского завтра.

Накануне, 20 мая, во время инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске парламента. Некоторые партии выразили удовлетворение таким решением, а, в частности, во фракциях БПП и "Народный фронт" назвали роспуске неконституционным.