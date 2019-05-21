Ельченко ответил постпреду России в ООН: просто оставьте нас в покое

Ранее Совбез ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к представителю России в ООН с посланием, что Украина не нуждается в сигналах от россиян, которым следует просто оставить ее в покое. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

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«Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое», - написал он. Так Ельченко отреагировал на комментарий российской журналистки с цитатой постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что созывом СБ ООН Россия «хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы».

Как сообщал УНИАН, ранее Совбез ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и США высказались против.