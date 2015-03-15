Скандальный российский актер Пореченков приехал на съемки фильма в оккупированный Крым - СМИ

Судя по фото, съемки велись на набережной реки Салгир, протекающей через центр Симферополя, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Мобильную группу правозащитников в АРК.

Детали съемок пока неизвестны.

В январе начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщил, что Михаил Пореченков объявлен в розыск.

Читайте такжеБелорусская киностудия отказалась работать с Пореченковым - СМИ

30 октября 2014 российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими сепаратистами украинском Донецке. На сайтах сепаратистов было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью «Пресса», стреляет из пулемета.