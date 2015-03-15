Скандальный российский актер Пореченков приехал на съемки фильма в оккупированный Крым - СМИ
03:15, 15 марта 2015Политика
7743 0
В центре столицы аннексированного Крыма Симферополе 14 марта проходили съемки с участием российского актера Михаила Пореченкова.
В Украине Пореченков объявлен в розыск / Скриншот видеоролика
Судя по фото, съемки велись на набережной реки Салгир, протекающей через центр Симферополя, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Мобильную группу правозащитников в АРК.
Детали съемок пока неизвестны.
В январе начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщил, что Михаил Пореченков объявлен в розыск.
Читайте такжеБелорусская киностудия отказалась работать с Пореченковым - СМИ
30 октября 2014 российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими сепаратистами украинском Донецке. На сайтах сепаратистов было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью «Пресса», стреляет из пулемета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter