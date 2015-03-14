В МИД заявили, что Кремль признает аннексию Крыма авантюрой, отбросившей РФ на десятилетия назад

Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис считает, что со временем аннексию Крыма в Кремле назовут авантюрой.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сейчас в Кремле наперегонки хвастают, как всех переиграли в Крыму. В свое время назовут это авантюрой, отбросившей Россию на десятилетия назад", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин признался, что готовил аннексию Крыма задолго до так называемого "референдума" 16 марта.

"Это была ночь с 22 на 23 (февраля), мы закончили около семи часов утра. И, расставаясь, я всем моим коллегам сказал: мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России", - заявил он.