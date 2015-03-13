В Харькове очистили под укрытие 95% подвалов - горсовет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова.

По его словам, на сегодня очищено 1 тыс. 430 подвалов с 1 тыс. 510.

«Эта работа продолжается, и районные администрации не видят проблем с ее завершением. Думаю, что к 16 марта все подвалы в домах коммунальной формы собственности, которые были внесены в план, будут очищены. Теперь нам необходимо восстановить освещение примерно в половине этих подвалов, отремонтировать лестницы, перила и входные двери, где это необходимо», - сказал Нехорошков.

Читайте такжеВ Херсоне из 138 бомбоубежищ половина не пригодна для использованияПо его словам, городское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверило 1 тыс. 212 подвалов, в отношении 30 объектов были высказаны замечания, которые сейчас устраняются.

Справка УНИАН. Очистка потенциальных укрытий в Харькове была разбита на два этапа. Первый заверишился в ноябре 2014 года. Тогда было подготовлено 341 укрытие на 144 тыс. лиц. На втором этапе проходит подготовка подвалов жилых домов. Всего в Харькове насчитывается 2 тыс. 668 таких подвальных и цокольных помещений, рассчитанных на 964 тыс. лиц.

В городе определено 29 станций метрополитена, в которых можно разместить около 145 тыс. лиц, а также переходы станций метро, где смогут разместиться 46 тыс. лиц. Кроме того, определено 11 объектов двойного назначения, которые можно использовать дополнительно для укрытия почти 13 тыс. лиц. Также в Харькове есть укрытия, которые находятся на балансе предприятий и организаций. Они должны обеспечивать безопасность работников предприятий. Ответственность за содержание этих укрытий несут предприятия.