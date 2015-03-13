The Economist: Новая Греция на востоке

В статье, которая называется «Новая Греция на востоке», опубликованной в журнале The Economist, говорится, что в среду Международный валютный фонд (МВФ) утвердил решение о предоставлении Украине экстренной финансовой помощи. В течение четырех лет МВФ выделит 17,5 млрд долл., и первый транш в размере 5 млрд долл. Украина получила вчера. Также МФВ представил свой финансовый план для страны. Тщательно обдумав его, специалисты Фонда пришли к выводу, что их требования будут касаться четырех основных направлений.

Во-первых, МВФ ожидает увидеть, что случится с дефицитом бюджета Украины. Он ожидает, что «исходный» дефицит бюджета (за вычетом процентных платежей) полностью исчезнет в следующем году, «в результате чего задолженность начнет неуклонно сокращаться». Разве они многого требуют?

В прошлом году исходный дефицит правительства и «Нафтогаза», государственной газовой компании, составлял -6.9%. Это довольно много (у Португалии был примерно такой дефицит бюджета в 2009 г.). Но, как видно на первом графике, МВФ просит провести несколько жестких реформ. Он показывает, что происходит с дефицитом бюджета во время кризиса (первый год – это год перед кризисом). За следующие пять лет после кризиса дефицит бюджета четырех выделенных стран сократился, поскольку последствия кризиса становились менее ощутимыми. Когда страна опускается до уровня ниже нулевого на графике, это значит, что у нее профицит исходного бюджета. Греция и Португалия пережили большое падение. МВФ ожидает, что Украина сможет откорректировать свой бюджет до уровня Греции, только не за четыре года, а за один. И его прогнозы экономического роста очень оптимистичны.

Какую форму примет такой режим строгой экономии? Сокращение огромного дефицита «Нафтогаза», государственной газовой компании, должно помочь сэкономить много денег. У «Нафтогаза» большая финансовая черная дыра (5,7% от ВВП в прошлом году), поскольку компания продает газ украинцам намного дешевле, чем платит за его импорт. Безудержная коррупция еще больше ухудшила ситуацию. МВФ, однако, ожидает, что «Нафтогаз» полностью избавится от дефицита до 2017 г. Повышение цены на газ – один из главных способов, который поможет прийти к этому. В течение двух недель розничная цена на газ для населения вырастет на 284%. Согласно новым оценкам, для того, чтобы достичь рыночного уровня, для некоторых потребителей цена в скором времени вырастет более чем на 200% в долларовом выражении.

Что еще можно сделать, чтобы уменьшить дефицит? МВФ не хочет, чтобы налоги значительно увеличивались, но вместо этого ожидает сокращения расходов (смотрите второй график). Например, расходы на безработных и на страхование по инвалидности до 2017 г. должны сократиться примерно на 30% по сравнению с уровнем 2013 г. Это не очень хорошая новость, особенно учитывая то, что, по оценкам МВФ, уровень безработицы достигнет 11,5% в этом году (по сравнению с 7,3% в 2013 г.). Другими словами, у государства будет меньше денег для инвалидов и безработных.

Тем не менее, финансовый план предусматривает, что «сейчас принимаются меры компенсации для защиты наиболее уязвимых слоев населения». Согласно этому плану:

Общая сумма расходов на программы социальной помощи будет составлять 4,1% от ВВП в 2015 г., а это на 30 % больше, чем в 2014 г... Кроме того, расходы на пособия по безработице увеличатся на 15%.

Звучит здорово. Но если проанализировать этот аспект более детально, кажется, это не совсем соответствует действительности. Ничего не говорится о том, будет ли при увеличении расходов учитываться уровень инфляции. Это очень важный момент, так как сейчас он составляет более 30% в год.

Так что же произойдет на самом деле? Цифры, прописанные в документе, показывают, что это на самом деле повышение на 30% в номинальном выражении. Расходы на социальные программы достигнут 4,1% в этом году, но это всего на 0,3 % больше, чем в прошлом. (А в бюджете, составленном правительством, предусматривается уменьшение расходов еще на 0,1 %). По прогнозам МВФ, доля ВВП, которая будет потрачена на все виды социальных пособий, сократится до 18,4% в следующем году по сравнению с 21,1 % в 2014 г.

Но все же есть и позитивные моменты. Государственные расходы на капиталовложения, например, должны вырасти. Хотя в целом все это кажется довольно болезненным. Это неизбежный результат того, что Запад пытается опереться на МВФ, чтобы поддержать экономику. Правление Фонда не утвердило бы программу помощи, если бы считало, что МФВ может потерять деньги. Именно поэтому они настаивают на такой жесткой экономии. Но финансирование МВФ ограничивается поддержкой бюджета: он не может предложить Украине долгосрочных инвестиций, в которых она отчаянно нуждается. Это должны делать Европейский союз и США, но пока они держат дистанцию. Без гораздо более широкой программы, предусматривающей долгосрочные инвестиции, украинская экономика будет и дальше оставаться в затруднительном положении.