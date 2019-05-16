Реанимировать минский процесс может лишь активизация переговоров в «нормандском формате» - Геращенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что реанимировать минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе может лишь активизация переговоров в «нормандском формате».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время отчета в парламенте в рамках неформальной «минской платформы» о своей работе в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Читайте такжеМеркель: Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе является "единственными вариантом, который может принести пользу"
Геращенко отметила, что минский процесс в настоящее время находится в «глубоком кризисе» и «глубокой коме». По ее словам, за это полностью ответственна РФ.
«Россия стремится сегодня, эта практика отрабатывается последний год, уничтожить минский формат «руками» Украины», - заявила она.
«Почему РФ в этом заинтересована? Потому что до минского процесса привязаны санкции, и, собственно, он должен оставаться, но его надо реанимировать», - добавила Геращенко.
По ее словам, реанимация минского процесса зависит исключительно от активизации и конструктивных переговоров в «нормандском формате».
Первый вице-спикер напомнила, что последняя встреча на уровне руководителей стран «нормандской четверки» состоялась 19 октября 2016 года, а на уровне министров иностранных дел - 11 июня 2018 года.
«В дальнейшем РФ блокировала все инициативы о встрече в «нормандском формате», и так же Россия блокировала даже те договоренности, которые были достигнуты на телефонных переговорах (между президентами Украины и РФ - УНИАН), по обмену гуманитарными визитами омбудсменов и возможности освобождения заложников», - добавила Геращенко.
Первый вице-спикер подчеркнула, что только активизация переговоров в «нормандском формате» может дать новый импульс минскому процессу.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.