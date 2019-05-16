Реанимировать минский процесс может лишь активизация переговоров в «нормандском формате» - Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Россия стремится уничтожить минский процесс «руками» Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что реанимировать минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе может лишь активизация переговоров в «нормандском формате».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время отчета в парламенте в рамках неформальной «минской платформы» о своей работе в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Геращенко отметила, что минский процесс в настоящее время находится в «глубоком кризисе» и «глубокой коме». По ее словам, за это полностью ответственна РФ.

«Россия стремится сегодня, эта практика отрабатывается последний год, уничтожить минский формат «руками» Украины», - заявила она.

«Почему РФ в этом заинтересована? Потому что до минского процесса привязаны санкции, и, собственно, он должен оставаться, но его надо реанимировать», - добавила Геращенко.

По ее словам, реанимация минского процесса зависит исключительно от активизации и конструктивных переговоров в «нормандском формате».

Первый вице-спикер напомнила, что последняя встреча на уровне руководителей стран «нормандской четверки» состоялась 19 октября 2016 года, а на уровне министров иностранных дел - 11 июня 2018 года.

«В дальнейшем РФ блокировала все инициативы о встрече в «нормандском формате», и так же Россия блокировала даже те договоренности, которые были достигнуты на телефонных переговорах (между президентами Украины и РФ - УНИАН), по обмену гуманитарными визитами омбудсменов и возможности освобождения заложников», - добавила Геращенко.

Первый вице-спикер подчеркнула, что только активизация переговоров в «нормандском формате» может дать новый импульс минскому процессу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.