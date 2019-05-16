В разгар церковного скандала Епифаний анонсировал синод ПЦУ

На синоде будет обсуждаться и конфликт в церкви.

В пятницу, 24 мая, пройдет Священный синод Православной церкви Украины.

Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний.

"Да, мы планируем 24-го провести заседание Священного синода", - рассказал он.

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"В целом на Священном синоде будет обсуждаться общее состояние дел в нашей церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены", - добавил Епифаний.

Он также добавил, что на синоде не планируют рассматривать изменения в устав или отправку Филарета на покой, о чем заявлял сам патриарх.

"Наоборот, я как предстоятель защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой – это откровенная неправда", - сказал Епифаний.

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он также считает, что такая попытка планируется снова. Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а потом добиться признания Украинской церкви патриархатом.