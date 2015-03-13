Суд решил не отправлять дело Попова на дорасследование

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

Первое заседание по делу Попова по обвинению его в пособничестве разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года назначено на 13.00 23 марта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, защитники бывшего председателя КГГА подали в суд ходатайство о возвращении обвинительного акта прокуратуре.

Генеральная прокуратура 13 февраля заявила о передаче в суд обвинительного акта в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Попова.

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Попов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время высокопоставленными должностными лицами, дал указание завезти на Майдан Незалежности в Киеве коммунальную технику для установки новогодней елки. Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга работниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. В результате этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.