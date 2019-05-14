НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

Следователи считают, что в результате коррупционной схемы Главное управление Нацгвардии утратило активы стоимостью 81,64 миллиона гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у некоторых должностных лиц Национальной гвардии в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью.

Как сообщается на странице НАБУ в Facebook, детективы бюро проводят обыски по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в офисах ряда частных компаний.

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"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64млн грн", - заявили в НАБУ.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Расследование указанных фактов НАБУ осуществляют с декабря 2017 года. Обыски осуществляются под процессуальным руководством прокуроров САП.