В АП хотят ликвидировать военно-гражданские администрации на Донбассе после местных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

«Хочу отметить, что закон временнный. Его действие ограничено одним годом, однако, безусловно, предусмотрено, что он может быть продлен в соответствии с указом президента и одобрен Верховной Радой.

Но мы имеем надежду, что во время проведения очередных выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в последнее воскресенье октября 2015 года, автоматически военно-гражданские администрации прекратят свое функционирование и будут сформированы соответствующие органы, которые будут выполнять необходимые функции, которые предусмотрены законами и для местных государственных администраций, и в отношении функционирования местного самоуправления", - сказал Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла Закон "О военно-гражданских администрациях".

Документом определена организация, полномочия и порядок деятельности военно-гражданских администраций для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе проведения антитеррористической операции.

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Определено, что военно-гражданские администрации – временные государственные органы, которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы в районе проведения антитеррористической операции.

Особый порядок осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления в районе проведения АТО устанавливается в случаях, когда соответствующие органы местного самоуправления такие полномочия не осуществляют или самоустранились от их выполнения. Военно-гражданские администрации образуются по решению президента Украины.

Военно-гражданские администрации будут осуществлять свои полномочия до прекращения их деятельности в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета, а в случае создания областных, районных военно-гражданских администраций для осуществления руководства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности – до завершения антитеррористической операции.

16 февраля президент подписал закон.