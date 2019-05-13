Климкин прилетел в Брюссель на встречу с главами МИД ЕС

В Брюсселе 13-14 мая обсудят будущее "Восточного партнерства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал визит в Брюссель со встречи с министрами иностранных дел стран - членов Евросоюза, членами Европейской народной партии.

Об этом говорится в сообщении Представительства Украины при Европейском Союзе в микроблоге Twitter.

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«Начинаем визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюссель со встречи с министрами иностранных дел Европейской народной партии», - говорится в сообщении.

«День будет насыщенный, новостей будет много, поэтому следите за обновлениями!» - отметили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощения процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Климкин 13-14 мая в ходе визита в Брюссель будет добиваться от ЕС введения экономических санкций против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Также в Брюсселе будет обсуждаться будущее "Восточного партнерства".

Справка УНИАН. "Восточное партнерство" является политической инициативой, начало которой было положено на Пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижения стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.