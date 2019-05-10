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Коломойский не исключает, что новым премьер-министром может стать Аваков

11:46, 10 мая 2019
Политика
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Коломойский, прогнозируя будущее Авакова, не исключил, что он может возглавить правительство / фото УНИАН

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

В частности, Коломойский, прогнозируя будущее Авакова, не исключил, что он может возглавить правительство.

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"Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы", - подчеркнул он.

Он также предположил, что в парламент следующего созыва пройдут "Слуга Народа", "Батькивщина", политические силы Анатолия Гриценко и Олега Ляшко, а также выходцы из "Оппозиционного блока".

"А когда вся эта история состоится, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум", - добавил Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве при президенте Зеленском.

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Теги: #Украина#премьер-министр#Игорь Коломойский#Владимир Зеленский#Арсен Аваков