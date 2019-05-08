Пограничники усилили меры безопасности и готовы к прибытию путинских байкеров
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины ввели усиленные меры безопасности на государственной границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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Как сообщает пресс-служба ГПСУ, мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию.
«В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что меры безопасности проводятся и на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет.
“В 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба «Ночные волки» и их адептов, из так называемых самопровозглашенных «ДНР/ЛНР» – байкерского клуба «Ночные волки. Донбасс», которые направлялись в преддверии 9 мая под общим лозунгом мотопробега «Дороги Победы – на Берлин-2018», - отметили в ГПСУ.
В пограничной службе не исключают попыток со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины под видом мототуристов и устроить провокации.
“Поэтому в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены в отношении государства Украина, будут выражать недовольство украинской властью, двигаться с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение относительно непропуска таких лиц (групп) в Украину, при наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в определенном законодательством порядке”, - подытожили в сообщении.
Напомним, в полиции накануне 8-9 мая напомнили о запрете на георгиевские ленты и тоталитарную символику.