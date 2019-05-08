Пограничники усилили меры безопасности и готовы к прибытию путинских байкеров

Представителям российского мотоклуба “Ночные волки” не позволят пересечь украинскую границу.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины ввели усиленные меры безопасности на государственной границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Как сообщает пресс-служба ГПСУ, мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию.

«В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что меры безопасности проводятся и на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет.

“В 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба «Ночные волки» и их адептов, из так называемых самопровозглашенных «ДНР/ЛНР» – байкерского клуба «Ночные волки. Донбасс», которые направлялись в преддверии 9 мая под общим лозунгом мотопробега «Дороги Победы – на Берлин-2018», - отметили в ГПСУ.

В пограничной службе не исключают попыток со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины под видом мототуристов и устроить провокации.

“Поэтому в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены в отношении государства Украина, будут выражать недовольство украинской властью, двигаться с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение относительно непропуска таких лиц (групп) в Украину, при наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в определенном законодательством порядке”, - подытожили в сообщении.

Напомним, в полиции накануне 8-9 мая напомнили о запрете на георгиевские ленты и тоталитарную символику.