Адвокат Савченко представил доказательство ее невиновности

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала "24".

На видео снято, как террористы надели на голову Савченко повязку и допрашивают ее.

"То, что это территория Украины, не обжалует даже следствие, поскольку следствие не утверждает обратного, а соглашается с тем, что она попала в плен в батальон "Заря" 17 июня. Здесь гораздо важнее время", - сообщил Фейгин.

По словам адвоката, собственные эксперты определили, что видео было снято около 10:00 часов утра.

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Позиция следствия такова, что Савченко корректировала огонь, когда были убиты российские журналисты, а после этого, около 12 часов, позвонила комбату "Айдара" Сергею Мельничуку. Однако данные следствия и видео не совпадают, ведь согласно доказательствам защиты, Надежда уже два часа находилась в плену, у нее забрали телефон и надели балаклаву.

"Наши специалисты провели свою экспертизу. Большой специалист по астрономии определил по градусам, азимутам, позиции солнца, что это 10:00 утра", - отметил Фейгин.

Защита Савченко подала ходатайство, чтобы это видео приобщили к материалам дела и были проведены две экспертизы (для определения голоса Савченко и цифровая экспертиза на определение времени съемки).

Автор видео тоже известен - это гражданин России Егор Руский, который сейчас называет себя "мэром" Лутугино, которое находится на подконтрольной боевикам части Луганщины. Адвокаты требуют у следствия, чтобы допросили и его.