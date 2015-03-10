Порошенко готовится к встрече с Меркель и переговорам в "нормандском формате"

Об этом глава государства заявил в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”На следующей неделе у меня будет визит в Германию, в Берлин, где будут встречи с президентом и канцлером Германии”, - сказал он.

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Порошенко также сообщил, что планируется очередной телефонный разговор в ”нормандском формате”.

Кроме того, он подчеркнул, что Украину сегодня поддерживает весь мир.