Порошенко готовится к встрече с Меркель и переговорам в "нормандском формате"
03:00, 10 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе намерен осуществить визит в Германию.
Порошенко следующей неделе намерен осуществить визит в Германию / УНИАН
Об этом глава государства заявил в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.
”На следующей неделе у меня будет визит в Германию, в Берлин, где будут встречи с президентом и канцлером Германии”, - сказал он.
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Порошенко также сообщил, что планируется очередной телефонный разговор в ”нормандском формате”.
Кроме того, он подчеркнул, что Украину сегодня поддерживает весь мир.
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