Порошенко готовится к встрече с Меркель и переговорам в "нормандском формате"

03:00, 10 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе намерен осуществить визит в Германию.

Фото УНИАН

Об этом глава государства заявил в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”На следующей неделе у меня будет визит в Германию, в Берлин, где будут встречи с президентом и канцлером Германии”, - сказал он.

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Порошенко также сообщил, что планируется очередной телефонный разговор в ”нормандском формате”.

Кроме того, он подчеркнул, что Украину сегодня поддерживает весь мир.

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