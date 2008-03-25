Луценко и Буряк хотят от “женского проекта” каждый свое

Министерство внутренних дел Украины и Государственная налоговая администрация поддержали законопроект относительно урегулирования деятельности в сфере азартных игр, внесенный народными депутатами Украины Оксаной Билозир, Ириной Геращенко, Екатериной Ващук и Еленой Кондратюк. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Оксаны Билозир с ссылкой на ответы этих структур на депутатское обращение нардепа.

В пресс-службе заметили, что ни МВД, ни ГНАУ не имеют претензий относительно одной из ключевых норм законопроекта – вынесению игрального бизнеса за пределы населенных пунктов Украины.

В то же время глава МВД Юрий Луценко хочет одновременного внесения дополнительных изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности в том, что касается определения органа, который будет рассматривать административные дела относительно нарушений требований контроля за игральным бизнесом и лиц, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях и пересматривать дела.

Заместитель главы ГНАУ Наталья Рубан проинформировала Оксану Билозир, что Государственная налоговая администрация хочет внесения ряда “технических поправок” в проект, которые касаются патентования деятельности в сфере азартных игр, определения бюджета в которого будут засчитываться средства за выдачу лицензий, платы за выдачу дубликата лицензии и тому подобное.