Украина на заседании Совбеза ООН призвала РФ отменить указ о выдаче паспортов на Донбассе

Владимир Ельченко заявил, что незаконная паспортизация украинских граждан свидетельствует о признании Россией оккупации отдельных районов на востоке Украины.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал Российскую Федерацию отменить указ об упрощении процедуры выдачи паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Об этом Ельченко заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Цель России довольно четкая - еще больше дестабилизировать ситуацию в Украине в этот поствыборный период и разрушить Минские соглашения. Все это при прямом игнорировании постоянных призывов и требований международного сообщества воздерживаться от односторонних шагов, подрывающих Минский процесс», - заявил Ельченко.

Читайте такжеЗаседание Совбеза ООН: Украина призвала усилить санкции против РФ

«Незаконная паспортизация украинских граждан также означает, что Кремль признает свою оккупацию украинских территорий в Донецкой и Луганской областях и на самом деле делает еще один шаг к аннексии этих территорий. Этим решением Россия вновь развенчивает свой пропагандистский нарратив, что это так называемый «внутренний конфликт» в Украине», - заявил Ельченко.

Он добавил, что Указ Президента РФ о введении упрощенной процедуры предоставления паспортов РФ гражданам Украины на оккупированном Донбассе является незаконным, а также вопиющим нарушением Россией своих обязательств, предусмотренных двусторонними и многосторонними документами.

«Украина не признает никаких последствий этого действия», - заявил дипломат.

Он призвал Совет безопасности ООН также не признавать последствий этих действий.

Кроме того, Ельченко призвал президента России немедленно отменить указ о предоставлении украинцам российского гражданства, а также указ от 18 февраля 2017 года о признании в РФ документов и номерных знаков, выданных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Также Ельченко призвал Совет безопасности принять меры по предотвращению реализации наихудшего сценария, решительно осудить деструктивные действия российской власти и возобновить выполнение Устава ООН.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».