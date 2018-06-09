Неделя в цифрах

1 место в ежегодном рейтинге богатейших миллиардеров мира по версии Forbes снова занял соосновательMicrosoft Билл Гейтс. Его состояние оценено в $79,2 млрд. Среди женщин в рейтинге лидирует совладелица Wal-Mart Кристи Уолтон. Она занимает восьмое место в общем рейтинге с состоянием в $41,7 млрд. В рейтинг вошли 88 российских миллиардеров – на 33 меньше, чем в 2014 году. Самый богатый украинский миллиардер Ринат Ахметов в течение прошлого года потерял почти 6 миллиардов долларов и опустился в рейтинге с 88 на 201 место.

2 месяца ареста без возможности внесения залога – такую меру пресечения избрал Киевский районный суд Харькова для 3 подозреваемых в совершении теракта 22 февраля, в результате которого погибли 4 человека, еще около 10 были травмированы.

3 так называемых «гуманитарных конвоя» МЧС России намерено направить на Донбасс в марте. В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» (16-й пересек границу с Украиной 27 февраля) являются поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

3 судей Печерского районного суда Киева – Сергея Вовка, Оксану Царевич и Виктора Кицюка - Верховная Рада разрешила задержать и взять под стражу. По словам народных депутатов, ГПУ готовит представление в парламент о даче согласия на задержание и арест еще свыше 100 судей.

4 кандидата на пост руководителя Национального антикоррупционного бюро - Виктор Чумак, Артем Ситник, Яков Варичев и Николай Сирый - перешли на следующий этап отбора – специальную проверку, которая предшествует итоговому голосованию.

5 попыток понадобилось Верховной Раде, чтобы принять проект закона об ограничении выплат пенсий работающим пенсионерам на 15%. Документом, в частности, предлагается выплачивать пенсии работающим пенсионерам в размере 85%, но не меньше размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

18 бывших украинских чиновников – соратников экс-президента Виктора Януковича – остаются под санкциями Европейского Союза. В частности, до 6 июня санкции продлены для 4 человек - Елены Лукаш, сына экс-президента Виктора Януковича, Сергея Клюева и Дмитрия Табачника. Еще 14 экс-чиновникам санкции продлены на год. В то же время, в списке о продлении санкций отсутствуют имена бывших советников Януковича Андрея Портнова и Игоря Калинина, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.

20 граждан Украины содержатся в СИЗО России. По информации МИД Украины – это не исчерпывающая цифра, так как Россия не сообщает о задержании украинских граждан, несмотря на то, что должна это делать в соответствии с международными конвенциями.

25% может составить инфляция в Украине в 2015 году по данным Международного валютного фонда. Последующее замедление роста цен на 10% предполагается в 2016 году.

34 шахтера погибли на шахте имени Засядько в Донецке из-за взрыва газометанной смеси. Всего во время взрыва под землей находилось 230 горняков. Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

40% расходов бюджета Российской Федерации в 2015 году приходится на силовые ведомства и оборонку. В то же время, по информации Министерства финансов РФ, социальный блок составляет около 35%.

76 бывшим депутатам Верховного Совета АР Крым Генеральной прокуратурой Украины подготовлено письменное уведомление о подозрении в совершении государственной измены, которое выразилось в оказании иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также публичные призывы к совершению действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

258 миллионеров зарегистрировала Государственная фискальная служба Украины с начала 2015 года, сообщают в ведомстве.

280% составит подорожание газа для населения в Украине с 1 апреля 2015 года, сообщают в НКРЭКУ. Чиновники подсчитали, что оформлять субсидии придется почти 4 000 000 семей украинцев.

1 541 военный погиб и 6 226 украинских воинов были ранены с начала антитеррористической операции на востоке Украины, сообщают в Генеральном штабе. В целом, по данным миссии ООН по правам человека в Украине, за это время погибли, по меньшей мере, 5 809 человек, ранения получили 14 740 человек.

12 000 военнослужащих из России оказывают поддержку пророссийским боевикам на востоке Украины, по оценкам военных США. По словам командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Годжеса, российские войска в Украине состоят из военных советников, операторов передовых видов вооружений и личного состава фронтовых войск.

17 000 дезертиров были привлечены к ответственности военной прокуратурой, сообщают в ГПУ.

250 000 человек может составить численность Вооруженных сил Украины, соответствующий законопроект об увеличении численности ВСУ проголосован Верховной Радой.

5 000 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине, подсчитали в ООН. К ним относятся как те, кто живет на оккупированных пророссийскими вооруженными формированиями территориях, так и переселенцы. При этом в ООН отмечают, что могут оказать помощь 3 200 000 из этих людей.

120 000 000 долларов предоставили Украине США на укрепление системы безопасности и рассматривают другие запросы, сообщил заместитель Госсекретаря США Энтони Блинкер.

5 625 000 000 долларов составили золотовалютные резервы Национального банка Украины в феврале 2015 года, сообщается на сайте НБУ. Таким образом, золотовалютные резервы обновили более чем 11-летний минимум после провала до 6,218 млрд долл. в июне 2003 года.

9 000 000 000 гривен позволит привлечь в бюджет в качестве дополнительных доходов принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в статьи 165 и 252 Налогового кодекса Украины», который предусматривает повышение ставки рентной платы до 70% с 20%.

50 000 000 000 евро помощи может получить Греция от стран еврозоны. Минимальный пакет помощи может составить 30 000 000 000 евро.

Маргарита Андреева