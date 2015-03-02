В марте Россия намерена отправить на Донбасс три "гумконвоя"

Об этом в понедельник на селекторном совещании заявил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях РФ Алексей Смирнов, сообщает ТАСС.

"В марте планируется доставка гуманитарных грузов тремя колоннами", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зоны боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" является лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

16-й так называемый "гумконвой" из России пересек границу с Украиной 27 февраля.