Число жертв взрыва на шахте им. Засядько возросло до 34
Количество жертв аварии на шахте имени Засядько в Донецке возросло до 34 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Донецкого ожогового центра Эмиля Фисталя.
Он уточнил, что один из пострадавших горняков скончался в пятницу в больнице.
Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке 4 марта произошел взрыв газометанной смеси.
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Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Террористическая организация «ДНР» отказалась от помощи украинских спасателей, которые были готовы выехать на шахту, сообщил ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.