Число жертв взрыва на шахте им. Засядько возросло до 34

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Донецкого ожогового центра Эмиля Фисталя.

Он уточнил, что один из пострадавших горняков скончался в пятницу в больнице.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке 4 марта произошел взрыв газометанной смеси.

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Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Террористическая организация «ДНР» отказалась от помощи украинских спасателей, которые были готовы выехать на шахту, сообщил ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.