За время АТО погибло более 1500 военных, 6 тыс. 226 - ранены

Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Владислав Селезнев, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что большинство погибших - 1223 человека были представителями Вооруженных сил Украины. Служащих Национальной гвардии среди погибших - 132, сотрудников Министерства внутренних дел - 101, пограничников - 63, работников Службы безопасности Украины - 7, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 15.

Согласно сообщению, в больницах сейчас находится 501 военнослужащий, 13 из которых имеют тяжелые ранения.

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По данным Генштаба, только с начала действия новых минских соглашений от 12 февраля, которые должны были остановить боевые действия на востоке Украины, погибли 58 военных, 320 были ранены. По словам главы миссии ООН по мониторингу ситуации по правам человека в Украине Армена Арутюняна, эти цифры могут расти - данные о погибших во время выхода из Дебальцево продолжают поступать.

По словам Селезнева, расхождения в официальных и оперативных данных есть, но это связано в первую очередь с необходимостью точно идентифицировать погибших.

«Если экспертная оценка происходит с применением анализа ДНК, это может занять несколько месяцев. Если ситуация не требует от медицинских экспертов такого глубокого исследования, то срок гораздо меньший. Если будут определенные уточнения, мы об этом проинформируем, потому что Украина вправе знать о всех погибших героев на востоке Украины», - подчеркнул Селезнев.

Вместе с тем, в плену, по данным Генштаба, сейчас находится 201 военнослужащий. Потери бронетехники оцениваются в 968 единиц.