Подозреваемых в совершении февральского теракта в Харькове арестовали на 2 месяца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 28 февраля Киевский районный суд Харькова для трех подозреваемых в совершении теракта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого погибли четверо человек. Еще около 10 были травмированы.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.

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27 февраля председатель СБУ Валентин Наливайченко на брифинге в Киеве сообщил, что сотрудники СБУ задержали троих непосредственных организаторов и исполнителей взрыва в Харькове 22 февраля. Среди задержанных граждан Украины - двое братьев. Все трое входили в состав так называемой группировки “Харьковских партизан”, и их деятельность координировалась непосредственно из города Белгород Российской Федерации двумя гражданами, которые еще не задержаны. По словам Наливайченко, все трое задержанных были активистами “Оплота”, кроме того, один из них - бывший сотрудник спецподразделения “Беркут” и принимал участие в действиях против активистов Евромайдана. Во время обысков у указанных лиц было изъято 2,8 кг пластида, 6 гранат Ф-1, взрыватели, другое оружие.