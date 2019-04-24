Путин прокомментировал указ о выдаче российских паспортов на Донбассе

Путин подчеркнул, что выдачу паспортов целесообразно сделать по "моральным, политическим и экономическим соображениям, но аккуратно".

Российский президент Владимир Путин после огласки и осуждения мирового сообщества его указа, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированного Донбасса, убеждает, что это лишь «вопрос гуманитарного характера».

Об этом он заявил на встрече с членами совета законодателей, передает «Интерфакс».

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"Что касается получения гражданства - тонкий вопрос. Я вообще сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это целесообразно сделать "по моральным, политическим и экономическим соображениям, но аккуратно".

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории "Донецкой и Луганской республики", вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - сказал Путин.

Он отметил, что жители этих областей якобы не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

"Это вопрос чисто гуманитарного характера", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.