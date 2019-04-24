Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Ранее адвокат Януковича заявил, что будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор.

Генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на заявление адвоката Виктора Януковича о намерении экс-президента вернуться в Украину.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт за организацию расстрелов Майдана. Дважды ВР не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками», – написал Луценко.

Как сообщал УНИАН, адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк заявил, что защита Виктора Януковича будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор.

«Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться. Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович находится временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения носили политический, а не правовой характер», – заявил Сердюк в комментарии российскому изданию «Известия».