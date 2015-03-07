Главари "ДНР" собрались в Киев на переговоры о Конституции Украины
02:56, 07 марта 2015Политика
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Донецкие сепаратисты собираются в Киев на переговоры относительно изменений к Конституции Украины.
Главари "ДНР" собрались в Киев на переговоры о Конституцию Украины / Скриншот
Об этом заявил "спикер" так называемого "парламента" самопровозглашенной "ДНР" Андрей Пургин, говорится в сюжете ТСН.
Сепаратист уже якобы предложил председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману принять их делегацию.
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В тексте письма Пургин называет Гройсмана своим коллегой и даже предлагает ему посетить Донецк, чтобы обсудить сотрудничество двух парламентов по вопросам реализации минских договоренностей.
Реакция Гройсмана на предложение одного из лидеров сепаратистов пока неизвестна.
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