Главари "ДНР" собрались в Киев на переговоры о Конституции Украины

Об этом заявил "спикер" так называемого "парламента" самопровозглашенной "ДНР" Андрей Пургин, говорится в сюжете ТСН.

Сепаратист уже якобы предложил председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману принять их делегацию.

Читайте такжеПорошенко предложил Гройсману возглавить Конституционную комиссию

В тексте письма Пургин называет Гройсмана своим коллегой и даже предлагает ему посетить Донецк, чтобы обсудить сотрудничество двух парламентов по вопросам реализации минских договоренностей.

Реакция Гройсмана на предложение одного из лидеров сепаратистов пока неизвестна.