СБУ предотвратила террористические акты в Херсоне

Об этом в своем комментарии отметил советник Председателя СБУ Маркиян Лубкивский, сообщает пресс-центр ведомства.

Как подчеркивается в комментарии, боевики планировали взорвать в Херсоне офисы двух украинских общественно-политических организаций с помощью почти 3 кг пластида.

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Преступление готовилось через российские социальные сети, что является устоявшейся практикой террористов и диверсантов. Таким образом, вербуются и наемники для участия в незаконных военных формированиях на востоке Украины.

"Курьера", который должен был доставить взрывчатку в Херсон, задержали в Одессе. Им оказался гражданин Украины 1963 г.р., уроженец Донецка, проживает в Одессе с 2000 года. У него была изъято сумка со взрывчаткой.

Преступления, как и те, кому удалось предотвратить, инспирируются с территории Российской Федерации, в частности, через социальные сети. Исполнение - как правило, за предателями с временно оккупированных территорий, отмечается в комментарии.