Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина

Спецпредставитель США подчеркнул, что для Украины и России важно иметь непосредственные переговоры.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов президента, и российского лидера Владимира Путина.

Об этом Волкер сказал в интервью программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.

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Волкер подчеркнул, что разделяет позицию Зеленского о конфликте на Донбассе, когда тот заявил, что ни у кого нет ответа, как остановить президента РФ Владимира Путина, но необходимо продолжать переговоры для достижения перемирия.

"Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого", - подчеркнул Волкер.

"Это важно для Украины и России иметь непосредственные обсуждения, и поэтому, я думаю, что его желание разговаривать с Путиным - это правильное дело, а не плохое", - добавил он.

Также спецпредставитель США считает, что победа Зеленского на выборах в Украине может создать новую возможность для диалога с Путиным.

"Будем надеяться, что это так, поскольку это новый президент, просто возможность для нового старта с диалогом, хотя позиция России относительно вторжения и оккупации территории является действительно тем, что требует изменения", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но отметил, что на этих переговорах не намерен жертвовать целостностью территории Украины.

Ранее Волкер заявлял, что между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко существует личная вражда.