В ГПУ отрицают снятие санкций ЕС с Портнова, сына Азарова и Ко

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, решением Совета ЕС № 2014/119 / CFSP от 5 марта 2014 года (с изменениями и дополнениями от 14 апреля 2014 года) применены ограничительные экономические меры к 22 бывшим высшим должностным лицам Украины и лицам из их близкого окружения сроком на 1 год, то есть - до 6 марта 2015 года.

«Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, ни одно из таких лиц не было исключено из санкционного списка ЕС в течение срока действия этого решения. Более того, Европейским Союзом в январе текущего года расширены критерии для применения санкций», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕС продлил санкции, введенные в отношении активов бывших украинских чиновников

Вместе с тем, согласно сообщению ГПУ, «кроме лиц, которые могли быть причастны к присвоению государственного имущества, ограничительные меры теперь применяются и к должностным лицам, в отношении которых в Украине осуществляется расследование в связи со злоупотреблением служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или для третьих лиц, в результате чего нанесены убытки государству».

Отмечается, что Генпрокуратура Украины «осуществлять всестороннее и непредвзятое расследование уголовных производств в отношении экс-чиновников и лиц из их окружения, независимо от принятых европейской стороной решений о применении персональных санкций».

По данным Генпрокуратуры, в связи с окончанием срока действия указанного решения 05.03.2015 Советом Европейского Союза принято новое решение о применении ограничительных мер к указанной категории лиц, а именно в отношении Януковича В.Ф., Захарченко В.Ю., Пшонки В.П., Лукаш Е.Л., Клюева А.П., Ратушняка В.И., Януковича А.В., Януковича В.В., Пшонки А.В., Клюева С.П., Азарова Н.Я., Курченко С. В., Табачника Д.В., Богатыревой Р.В., Арбузова С.Г., Иванющенко Ю.В., Клименко А.В. и Ставицкого Э.А. Решение сегодня опубликовано в Официальном вестнике ЕС и вступит в силу с 7 марта 2015 года.

В свою очередь Генпрокуратура Украины «осуществлять всестороннее и непредвзятое расследование уголовных производств в отношении экс-чиновников и лиц из их окружения, независимо от принятых европейской стороной решений о применении персональных санкций», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в списке о продлении санкций ЕС отсутствуют имена бывших советников Януковича Андрея Портнова и Игоря Калинина, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.