Потерпевшая готова внести залог за Царевич

Об этом в комментарии изданию «Закон и Бизнес»заявила сама Атлантова.

В комментарии «ЗиБ» С.Атлантова объяснила, что не оспаривала судебное решение, поскольку она почти не пользуется автомобилем. На вопрос относительно претензий к судье О.Царевич, потерпевшая отметила: "В принципе, я не особенно пострадала. У меня эти права лежали на полочке, я все равно очень редко вожу автомобиль, и то - с большой осторожностью. Мне кажется

преувеличенным такое преследование судьи. Если ее решение основывалось на показаниях инспектора ГАИ, то было бы странно, если бы она сделала какой-то другой вывод, приняла другое решение. К тому же, если нужно будет вносить залог за судью О.Царевич, я даже могу в этом участвовать. Мне ее по-человечески жаль, что на нее такое свалилось".

С.Атлантова также отметила, что от принятого решения ее права как гражданина Украины не пострадали. "После принятого решения для меня ничего не изменилось", - сказала она.

Напомним, О.Царевич подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 375 (Принятие заведомо неправосудного судебного решения по мотивам личной заинтересованности) Уголовного кодекса Украины. Решение, которое прокуратура считает неправосудным, никем не было обжаловано, включая саму прокуратуру, которая имела на это право, и вступило в законную силу.

Сама О.Царевич убеждена в законности того решения, за которое ее сегодня преследуют органы прокуратуры: «Если бы я знала заранее, какие испытания меня ждут в будущем за принятое в

январе 2014-го решение, то я бы от него не отказалась. Оно было бы таким же, как и год назад. Ведь, по моему мнению, это решение единственное, которое я могла принять, потому что оно - законно. Я никогда не отступаю от буквы закона».