Герман не думает, что регионалы останутся при своих предыдущих взглядах...

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) убеждена, что Партия регионов будет выдвигать свою кандидатуру на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не думаю, что в данной ситуации Партия регионов будет настаивать на тех своих предыдущих взглядах... Я думаю, что это будет представитель Партии регионов», - сказала А.ГЕРМАН.

Она заметила, что на совете фракции кандидатура пока не обсуждалась.

Кроме того, она считает, что в ближайшее время состоятся выборы человека на эту должность.

Как сообщал УНИАН, ранее фракция Партии регионов настаивала на кандидатуре представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя ВР. Как известно, должности первого заместителя и заместителя председателя парламента до сих пор остаются вакантными.