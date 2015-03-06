Сегодняшнее заседание ВР закрыто
13:09, 06 марта 2015Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Сегодня ВР не приняла ни одного решения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Оксана Сыроид напомнила, что следующее заседание парламента состоится 17 марта.
Она напомнила, что на следующей неделе народные депутаты Украины будут работать в комитетах, фракциях.
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