Сегодняшнее заседание ВР закрыто

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя ВР Оксана Сыроид напомнила, что следующее заседание парламента состоится 17 марта. Она напомнила, что на следующей неделе народные депутаты Украины будут работать в комитетах, фракциях. Читайте такжеДепутаты заблокировали трибуну ВР во время выступления Гонтаревой, глава НБУ прервала отчет (фото) Читайте такжев сессионном зале было чуть больше 100 депутатов

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