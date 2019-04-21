Комаровский не планирует быть министром в команде Зеленского

При этом он добавил, что с Зеленским в них "10 лет добрых дружеских отношений".

Педиатр Евгений Комаровский, который был представлен кандидатом в президенты Владимиром Зеленским как член его команды, заявил, что не собирается становиться министром в случае победы шоумена на выборах.

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У себя в Facebook Комаровский написал, что планирует остаться детским врачом.

"Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции", - отметил он.

При этом он добавил, что с Зеленским в них "10 лет добрых дружеских отношений", и когда тот попросил быть его советником в области медицины, Комаровский согласился.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности, Евгений Комаровский - он стал консультантом Владимира Зеленского из медицины.