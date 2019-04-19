Порошенко отрицает наличие конфликтов между ним и правительством

Также действующий глава государства подчеркивает, что он сузил президентские полномочия.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко отмечает, что во время его каденции между президентом и правительством не было ни одного конфликта.

Об этом он сказал во время национальных дебатов на Общественном телевидении.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас нет и не было ни одного конфликта. Я благодарен правительству, я благодарен парламенту, я благодарен коалиции, что в результате тяжелой работы, очень непростой, но абсолютное большинство реформ нам удалось провести при объединении усилий правительства, парламента и президента", - сказал он.

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«Я подчеркиваю, что если бы пошло столкновение, то точно ни одну реформу провести не удалось бы", - добавил Порошенко.

Также Порошенко подчеркивает, что он сузил полномочия президента Украины. "Я горжусь тем, что я единственный президент, который не только не расширил свои полномочия, не посягал на их расширение, но еще и существенно сузил", - сказал он и добавил, что теперь президент не имеет влияния на судебную ветвь власти.