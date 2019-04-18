Зеленский: если нарушу закон, то уйду в отставку сам

Кандидат подчеркнул, если его уличат на теневых схемах обогащения, он готов сложить полномочия.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверяет, что в отличие от действующего президента, его нельзя будет заподозрить в коррупционных схемах.

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Об этом кандидат заявил в прямом эфире ток-шоу “Право на власть”, передает ТСН.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли он продолжать партнерство с бизнесменом Игорем Коломойским, Зеленский заверил, что после выхода из бизнеса их вообще ничего больше не будет связывать.

“Я выхожу из бизнеса - я выхожу из “Квартала 95”, и я не буду выходить оттуда пять лет, как кто-то выходит с фабрики, и перестаю быть партнером (Коломойского) во всех вопросах”, - заявил Зеленский.

Также кандидат подчеркнул, если его уличат на теневых схемах обогащения, он готов сложить полномочия.

“Если нарушу закон, то уйду (в отставку) сам”, - подчеркнул кандидат.