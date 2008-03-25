Сколько получают украинские министры

Средняя зарплата по Украине составляет 1500 гривен. Средняя зарплата министра в 10 раз больше. Об этом сообщает "Дело". В отличие от среднестатистического гражданина, большинство министров давно не беспокоит квартирный вопрос, наличие машины и сбережений.

К примеру, министр по вопросам труда и социальной политики Людмила Денисова могла бы вообще не получать зарплату. В 2006 году ее доход составлял свыше 10 миллионов гривен. Ее семья владеет землей, квартирой, четвертой частью дома, а также нежилыми помещениями. В семейном гараже стоят Audi A6, Rover Mini Cooper и Volkswagen. Но, несмотря на это, Денисова получает, пожалуй, самую высокую зарплату среди министров. Ее месячный заработок, по словам начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Минтруда Татьяны Стукалюк, составляет 18,6 тысячи гривен.

Не отстает от Денисовой и шеф всех милиционеров Юрий Луценко. «Зарплата Юрия Луценко составляет 18 599 гривен», — рассказали в пресс-службе МВД.

Но, в отличие от министра труда, у главы МВД доходы за прошлые годы значительно скуднее. В 2006 году Луценко даже получил материальную помощь в размере 50 тысяч гривен. Общий доход его семьи в 2006 году составил 750 тысяч гривен. Половина этой суммы — заработок его жены-бизнеследи.

Вслед за Луценко по уровню заработной платы идет глава Минтранса Иосиф Винский. «18 300 гривен получил я за февраль. 18 307, если быть точным», — признался чиновник. В 2006 году он заработал 250 тысяч гривен.

Чуть более 18 тысяч гривен составляет ежемесячный доход министра промышленной политики Владимира Новицкого. «Я понимаю, что общественность хочет знать. Перезвоните мне, и я вам скажу точно», — пообещал он. Министр сдержал слово и через пару дней сообщил, что его заработок составляет 18 085 гривен. В декларации о доходах за 2006 год, помимо зарплаты, Новицкий указал доход от предпринимательской деятельности в сумме 164 тысячи гривен. Кроме того, министр активно занимался преподавательской деятельностью, что позволило ему дополнительно заработать 9 тысяч гривен. Новицкий обеспечен и жильем, и землей, и автомобилем BMW 525.

Министр обороны Юрий Ехануров, по словам его помощника Валентина Мондриевского, в месяц зарабатывает 15 663 гривни. Половина его зарплаты — это доплата за особый характер работы и интенсивность труда. 40% от оклада Еханурову доплачивают за доступ к гостайне. Кроме того, министр обороны — профессор экономики, иногда он балует студентов Университета Шевченко своими лекциями.

Около 15 тысяч в месяц получает министр регионального развития и строительства Василий Куйбида. «Мой оклад 6120 гривен. Остальная часть зарплаты — доплаты. Это приблизительно в 2,5 раза выше, чем оклад. Чистыми выходит около 15 тысяч гривен», — рассказал министр. Куйбиду можно отнести к самым «бедным» министрам. У него, согласно декларации о доходах за 2006 год, нет ни земли, ни недвижимости, ни авто. Живет министр исключительно на зарплату.

Нелегко далась информация о доходах министра экономики Богдана Данилишина. Пресс-служба его ведомства молчала месяц. А сам министр, которого «Дело» застало врасплох, не смог сходу назвать свою зарплату. Пришлось сопровождать высокопоставленного чиновника в бухгалтерию. По пути Данилишин останавливал своих подчиненных и спрашивал: «Вот ты сколько получаешь зарплату? 14 тысяч! Это мой зам. (первый замминистра Анатолий Максюта. — «Дело») А ты сколько?».

В бухгалтерии Минэкономики отрапортовали: «Министру за февраль было начислено 18 600 гривен, но из этой суммы вычли налоги». То есть на руки Данилишин получил около 15 200 гривен.

Не хотел называть свою зарплату и министр охраны окружающей природной среды Георгий Филипчук. Но после того как корреспондент «Дела» сообщил, что свои зарплаты раскрыли многие его коллеги, он все же решился. «Точно сказать не могу, где-то около 16-18 тысяч гривен», — сказал он.

Глава Минюста Николай Онищук на вопрос о зарплате решил ответить сравнением: «Я скажу так: моя зарплата не превышает зарплату народного депутата (около 15 тысяч гривен. — «Дело»)». Будучи народным избранником, Онищук заработал в 2006 году 263 тысячи гривен.

Министр топлива и энергетики Юрий Продан зарабатывает 14 601 гривню в месяц. Такую цифру назвали в пресс-службе этого ведомства.

Еще меньшую зарплату, чем Продан, получает министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. По словам его первого зама Ильи Шевляка, Павленко зарабатывает 14 443 гривни. Приблизительно такие же доходы он получал и в 2006 году, когда занимал этот же пост.

На таком же уровне заработок министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко. «В месяц у меня 14 200 гривен, половина из которых — доплата за интенсивность труда. Я ежедневно работаю с 9 утра до 9 вечера», — не забыл уточнить чиновник. До этого Кучеренко жил только на депутатскую зарплату. По крайней мере, так написано в его декларации о доходах.

А министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра и вовсе зарабатывает смешную по министерским меркам зарплату — всего 13 423 гривни. Хотя Шандра за прошлые годы сумел накопить неплохие сбережения. В 2006 году он внес в свою декларацию 1,13 миллиона гривен, из которых зарплата — только 150 тысяч, остальное — дивиденды.

Самую маленькую зарплату получает министр здравоохранения Василий Князевич. «Я получаю оклад министра, 6 тысяч гривен. От всех надбавок я отказался, пока рядовым сотрудникам министерства не будет повышена зарплата», — объяснил он. В 2006 году Князевич, фактически работавший личным врачом президента Ющенко, внес в декларацию всего 103 тысячи гривен.

Ни в какую не соглашались сообщать о своих доходах министр образования Иван Вакарчук, министр культуры Василий Вовкун, министр финансов Виктор Пинзеник, министр угольной промышленности Виктор Полтавец и глава украинского МИДа Владимир Огрызко. Профессор Иван Вакарчук, возглавляющий Минобразования, говорит, что вообще не интересуется своей зарплатой. Не захотел говорить о своих заработках в Кабмине и министр культуры и туризма Василий Вовкун. «Я не обязан давать ответ на этот вопрос. Он некорректный. Выйдет «Урядовий кур’єр» — и вы все увидите», — отрезал он. Сотрудница пресс-службы Минфина Катерина Устыменко хотя бы пообещала: «Запрос передан, находится в работе; как только нам дадут ответ, мы сразу вам его сообщим». А вот сотрудники МИДа оказались более категоричными. «Министр сдает свои данные в Налоговую. Там и узнавайте», — посоветовал руководитель пресс-службы министерства Василий Кирилыч. В Минуглепроме корреспонденту «Дела» прямо сказали, что глава ведомства наотрез отказался говорить о своей зарплате. Но, как оказалось, у Полтавца из всех министров самый большой трудовой стаж. И доплата за это может вывести министра на первое место по уровню доходов среди коллег. Видимо, поэтому он не захотел афишировать свою зарплату.