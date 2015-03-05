Цена изоляции

Цена путинского нового курса стремительно растет. Россия начинает пожинать плоды политики своего руководства, активно поддерживаемого народными массами. В сознании российских граждан холодильник начинает получать больше внимания, чем телевизор. И это только начало процесса, который имеет все шансы войти в полную силу к середине нынешнего года.

Российская экономика входит в глубокое пике. Все больше признаков свидетельствуют о надвигающейся бури с неизвестным концом. Что дает основания так предполагать?

Примеров много. Главный показатель – в финансовом обеспечении РФ уже не осталось «священных коров». Многие силовые структуры, включая ФСБ, заявили о сокращении штатов. Государственные монополии, включая «Роснефть» и «Газпром», также сокращают сотрудников, их зарплаты и инвестиционные проекты. Российские банки, включая государственные, заявляют о существенном уменьшении финансирования своих зарубежных филиалов. «Святая святых» - государственная программа вооружения РФ переносится с 2015 на 2018 год.

Не менее интересные процессы происходят и в социальной сфере России. Не секрет, что пенсионные программы, расходы на образование и медицину попадают под сокращение в первую очередь. Например, средний размер российских пенсий в январе 2015 года снизился на 5,3% к январю 2014 года в реальном выражении. На этом фоне министерство труда, министерство экономического развития и министерство финансов России объявили о проработке предложения перестать выплачивать пенсии работающим пенсионерам, которые получают более миллиона рублей в год (83 тысяч рублей в месяц). Таких в стране, по мнению чиновников, насчитывается около 220 тысяч человек.

В сфере образования - более чем в 40 российских вузах, включая МГУ и ВШЭ, с начала года задерживают выплату стипендий (включая социальные стипендии). Вузовская администрация просит студентов «потерпеть, так как деньги пошли на более важные для страны дела». Судя во всему, количество социальных доноров «важных дел страны» будет и в дальнейшем стремительно увеличиваться.

Российские производители также переживают глубокий кризис. В феврале нынешнего года доля тех промышленных предприятий, которые еще отмечают рост спроса на свою продукцию, упала до минимума за пять лет (16%).

У крупного бизнеса ситуация не намного лучше. В частности, после того как президент США Барак Обама еще на год продлил санкции против РФ, капитализация российских компаний упала еще на 3%. Это при том, что ведущие мировые рейтинговые агентства уже понизили рейтинги большинства российских компаний до «мусорных». Не забываем, что доступ на западные рынки капитала продолжает оставаться закрытым для российского бизнеса. Заменить его нечем.

Российская банковская система также находится в крайне сложной ситуации. По итогам 2015 года она может показать чистый убыток в размере 1,5 – 2 триллионов рублей против прибыли в 600 миллиардов рублей в 2014 году, констатируют эксперты агентства Moody’s. Общий убыток может составить 20-25% от капитала банков.

Таким образом, в российской экономике складываются условия для «идеального шторма». Не исключено, что он может произойти к любимому Россией месяцу августу с глубокими последствиями в других сферах.

На этом фоне можно добавить, что внутренние предохранители российского общества, по оценке многих экспертов перегорели, и менять их никто не собирается. Недавнее убийство Бориса Немцова показало, что никакие договорённости в элитной среде больше не действуют. Все старые негласные соглашения между российскими властями, элитой и народными массами отправлены в утиль.

Впереди – неизвестность, жесткий ресурсный дефицит, масштабный и глубокий социально-политический кризис. Готово ли к такой цене поддержки путинской политики российская элита и общество – большой вопрос.

Власть пытается учесть стремительно растущие риски, но, судя по всему, менять свою нынешнюю политику (в том числе по отношению к Украине) не собирается. Например, Путин заявил, что новая версия федерального бюджета сверстана исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель и курса доллара на уровне 61 рубля с учетом того, что заемные средства из-за рубежа будут недоступны. На силовые ведомства и оборонку российская власть вопреки жесткой финансовой экономии планирует выделить около 40% расходов бюджета. То есть, большую часть денег Путин и дальше планирует пускать на войну.

В целом, по словам главы министерства финансов РФ Антона Силуанова, доходы российского федерального бюджета снижаются на 2,6 триллиона рублей, а расходы – на 300 миллиардов рублей. Дефицит государственного бюджета запланирован на уровне 2,8 триллионов рублей.

Дальше экономическая реальность России будет все жестче, поскольку страна на 70-80% зависит от импорта, в первую очередь, из стран Запада. А санкции, по крайней мере в этом году, никто отменять не собирается. Более того, крайне вероятным является их усиление на фоне подготовки России к дальнейшей агрессии против Украины, и, возможно, других стран.

Для Украины резкое ухудшение внутренней российской социально-экономической ситуации дает небольшую надежду на сокращение ресурсной базы Кремля для войны на Донбассе. Но не следует соревноваться с Россией в гонке на краю пропасти и делать ставку на экономический коллапс соперника. Все прекрасно понимают, что единственный украинский выход – максимально эффективные и быстрые реформы.

Для России же маятник истории начинает движение в обратном направлении. Впереди будут большие перемены.

Роман Рукомеда, политический эксперт