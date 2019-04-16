Завтра суд будет избирать меру пресечения для скандального экс-нардепа Крючкова

Крючков подозревается в нанесении убытков государству на сумму более 346 миллионов гривен.

В среду, 17 апреля, Соломенский районный суд города Киева будет избирать меру пресечения для бывшего народного депутата Украины и экс-председателя правления ЧАО «ХК «Энергосеть» Дмитрию Крючкову.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Соломенского райсуда Яна Квитченко.

"Да, сегодня определен состав суда", - заявила она.

По словам пресс-секретаря, заседание состоится в 09:00.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела, экс-депутата Дмитрия Крючкова. Из расследования "Схем" не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на подлинность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинности голосов.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

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По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в течение 2015-2016 годов ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование длится с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

По данным САП, завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии на нового должника и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

В прокуратуре сообщали, что полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав полученные преступным путем деньги.

Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от "Блока Юлии Тимошенко", был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.